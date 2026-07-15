Vatan sevdasıyla yazılan destan: 15 Temmuz gazisi Hüsamettin Sarı o geceyi anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, o gece darbecilere karşı göğsünü siper eden 15 Temmuz Gazisi Hüsamettin Sarı, A Haber ekranlarında yaşadıklarını anlattı. Darbe haberini aldıktan sonra ailesiyle helalleşerek sokağa çıktığını belirten Sarı, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hain kalkışmanın bertaraf edildiğini vurguladı. O gece yaşananları ilk ağızdan aktaran Sarı, 15 Temmuz ruhunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.