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Yunanistan'dan Türklere baskı! Atina yönetimi 9 Türk okulunu daha kapatmaya hazırlanıyor

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 16:30
Yunanistan son dönemdeki uygulamalarıyla Türk vatandaşlarına yönelik baskı ve yıldırma politikalarını artırdı. Atina yönetimi, Batı Trakya'da birçok okulun kapatılmasına karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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