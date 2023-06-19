Yeni Altay tankı Yunan basınında! Altay’daki Aktif Koruma Sistemine vurgu

Yunanistan'da savunma alanında gelişmeleri takipçilerine duyuran bir internet sitesi, Türk Altay tankını gündemine aldı ve haberleştirdi. Savunma Sanayii'nin en başarılı projelerinden biri olan Altay'ın hafif olmasına ve çevikliğine dikkat çekildi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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