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Yeni Altay tankı Yunan basınında! Altay’daki Aktif Koruma Sistemine vurgu

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 08:52
Yunanistan'da savunma alanında gelişmeleri takipçilerine duyuran bir internet sitesi, Türk Altay tankını gündemine aldı ve haberleştirdi. Savunma Sanayii'nin en başarılı projelerinden biri olan Altay'ın hafif olmasına ve çevikliğine dikkat çekildi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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