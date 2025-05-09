09 Mayıs 2025, Cuma
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Vatikan'da beyaz duman! Yeni papa ABD'li kardinal Robert Prevost oldu
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Vatikan'da, Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi. ABD'li kardinal Robert Prevost, yeni papa seçildi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı.
- Papa 14. Leo ılımlı bir isim
KATOLİKLERE ABD'Lİ RUHANİ LİDER
- Papa 14. Leo ılımlı bir isim
- Muhafazakar değil
- Kilisede reformdan yana
- Papa Francis ile yakın görüşlere sahip
- Kilisede kadınların rolünün artmasını savunuyor