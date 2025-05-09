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Vatikan’da beyaz duman! Yeni papa ABD’li kardinal Robert Prevost oldu

Vatikan'da beyaz duman! Yeni papa ABD'li kardinal Robert Prevost oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 09:06
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Vatikan'da, Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi. ABD'li kardinal Robert Prevost, yeni papa seçildi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı.

KATOLİKLERE ABD'Lİ RUHANİ LİDER

- Papa 14. Leo ılımlı bir isim
- Muhafazakar değil
- Kilisede reformdan yana
- Papa Francis ile yakın görüşlere sahip
- Kilisede kadınların rolünün artmasını savunuyor

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