Vatikan’da beyaz duman! Yeni papa ABD’li kardinal Robert Prevost oldu

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Vatikan'da, Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi. ABD'li kardinal Robert Prevost, yeni papa seçildi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı.

KATOLİKLERE ABD'Lİ RUHANİ LİDER

- Papa 14. Leo ılımlı bir isim

- Muhafazakar değil

- Kilisede reformdan yana

- Papa Francis ile yakın görüşlere sahip

- Kilisede kadınların rolünün artmasını savunuyor