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UNUTMA - ABD'nin Vietnam zulmü
ABD'nin suç dosyası oldukça kabarık. Neredeyse her taşın altından onlar çıkıyor. Dünyanın zulme karşı sessiz kaldığı günlerden biriydi yine. Tarihte bir yolculuğa çıkıyor ve Vietnam savaşında neler yaşandığına bakıyoruz. A Haber farkıyla ABD'nin Vietnam zulmü... ABD'nin suç dosyası oldukça kabarık. Neredeyse her taşın altından onlar çıkıyor. Dünyanın zulme karşı sessiz kaldığı günlerden biriydi yine. Tarihte bir yolculuğa çıkıyor ve Vietnam savaşında neler yaşandığına bakıyoruz. A Haber farkıyla ABD'nin Vietnam zulmü...