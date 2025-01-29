UNRWA, Kudüs’teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail parlamentosunun 28 Eylül 2024'te kabul ettiği yasanın ardından Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor. UNRWA'nın yarın Kudüs'teki resmen tüm faaliyetlerini durdurması beklenirken, on binlerce Filistinli başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok hizmetten mahrum kalacak.

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