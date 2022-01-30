30 Ocak 2022, Pazar
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Ünlü TikTok fenomeninin acı sonu!
ABD'de TikTok fenomeni olan 34 yaşındaki endoskopi teknisyeni Leonarda Gil Fraga, motosikletiyle yola çıktığında hayatının şokunu yaşadı. TikTok fenomi yola çıktığı anda gelen bir araçla çarpıştı. Fraga hayatını kaybederken, yüzde 100 kusurlu olduğu anlaşılan aracın sürücüsü aranıyor.