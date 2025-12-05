05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze'de yıkıntılar arasında cuma namazı!
Gazze’de yıkıntılar arasında cuma namazı!

Gazze'de yıkıntılar arasında cuma namazı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 21:27
Gazze’de camiler de dâhil olmak üzere sivil alanları hedef alan saldırılar, halkın ibadetini ve günlük yaşamını enkazlar arasında sürdürmesine neden oluyor. Uzun süredir devam eden çatışmalar ve kısıtlamalar bölgeyi ağır bir insani krizin içine sürüklerken, özellikle gıdaya erişim neredeyse tamamen durmuş durumda.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de yıkıntılar arasında cuma namazı!
ABONE OL
Gazze’de yıkıntılar arasında cuma namazı!
Gazze'de yıkıntılar arasında cuma namazı!
Yunanistan’ı Byron Fırtınası vurdu
Yunanistan'ı Byron Fırtınası vurdu
Sosyal medyada yaş sınırı hazırlığı
Sosyal medyada yaş sınırı hazırlığı
Ukrayna doğudaki Donbas’tan çekilecek mi?
Ukrayna doğudaki Donbas'tan çekilecek mi?
Karayipler’de tansiyon yükseliyor
Karayipler'de tansiyon yükseliyor
Dublin’de Zelenski’ye kimliksiz dron alarmı
Dublin'de Zelenski'ye kimliksiz dron alarmı
İngiltere-Norveç’ten Rus tehdidine karşı ittifak
İngiltere-Norveç'ten Rus tehdidine karşı ittifak
Gazze’ye ihanet eden Ebu Şebab öldürüldü!
Gazze’ye ihanet eden Ebu Şebab öldürüldü!
Eurovision’da İsrail krizi! 5 ülke çekildi
Eurovision'da İsrail krizi! 5 ülke çekildi
Katil Netanyahu’yu tutuklatacak mı?
Katil Netanyahu'yu tutuklatacak mı?
Rusya korkusu! Demiryolunu sökecekler
Rusya korkusu! Demiryolunu sökecekler
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
Daha Fazla Video Göster