05 Aralık 2025, Cuma
Gazze'de yıkıntılar arasında cuma namazı!
Giriş: 05.12.2025 21:27
Gazze’de camiler de dâhil olmak üzere sivil alanları hedef alan saldırılar, halkın ibadetini ve günlük yaşamını enkazlar arasında sürdürmesine neden oluyor. Uzun süredir devam eden çatışmalar ve kısıtlamalar bölgeyi ağır bir insani krizin içine sürüklerken, özellikle gıdaya erişim neredeyse tamamen durmuş durumda.