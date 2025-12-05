Katil Netanyahu’dan New York resti! Mamdani tutuklatacak mı?

New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda tutuklanacağını açıklamıştı. Bu sözlere Netanyahu'dan yanıt geldi, "New York'a gideceğim ve ne olacağını göreceğiz." dedi. Ama olası ziyaretin tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

