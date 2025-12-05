05 Aralık 2025, Cuma
Katil Netanyahu’dan New York resti! Mamdani tutuklatacak mı?
Giriş: 05.12.2025 10:53
New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda tutuklanacağını açıklamıştı. Bu sözlere Netanyahu'dan yanıt geldi, "New York'a gideceğim ve ne olacağını göreceğiz." dedi. Ama olası ziyaretin tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.