Katil Netanyahu'dan New York resti! Mamdani tutuklatacak mı?
Katil Netanyahu’dan New York resti! Mamdani tutuklatacak mı?

Katil Netanyahu'dan New York resti! Mamdani tutuklatacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 10:53
New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda tutuklanacağını açıklamıştı. Bu sözlere Netanyahu'dan yanıt geldi, "New York'a gideceğim ve ne olacağını göreceğiz." dedi. Ama olası ziyaretin tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.
