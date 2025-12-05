05 Aralık 2025, Cuma
Ukrayna doğudaki Donbas'tan çekilecek mi?
Giriş: 05.12.2025 14:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna birliklerinin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde Rusya’nın bölgeyi tamamen ele geçireceğini söyledi. Öte yandan Kremlin, Rusya ile ABD arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Gelişmelerin ayrıntılarını aktarmak için Moskova’ya gidiyoruz; A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son durumu bildirdi.