05 Aralık 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları Ukrayna doğudaki Donbas'tan çekilecek mi?
Ukrayna doğudaki Donbas’tan çekilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 14:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna birliklerinin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde Rusya’nın bölgeyi tamamen ele geçireceğini söyledi. Öte yandan Kremlin, Rusya ile ABD arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Gelişmelerin ayrıntılarını aktarmak için Moskova’ya gidiyoruz; A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son durumu bildirdi.
