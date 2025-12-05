Sosyal medyada yaş sınırı hazırlığı

05 Aralık 2025, Cuma

Giriş: 05.12.2025 14:55
Sosyal medyaya yaş şartı geliyor. Yeni düzenlemeyle 15 yaş altının sosyal medya erişimi beyanla değil, gerçek yaş doğrulamasıyla sınırlandırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunun bir “yasak” değil, çocuklar için “güvenli dijital alan” oluşturma adımı olduğunu vurguladı. Göktaş, filtreleme sistemlerinin ve hızlı müdahale mekanizmalarının da güçlendirileceğini açıkladı.
