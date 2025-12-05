Avrupa’da Rusya endişesi büyüyor! Baltık ülkelerinden demiryolu sökme düşüncesi

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi Avrupa ülkelerini her geçen gün daha çok tedirgin ediyor. NATO'nun doğu kanadı bir kez daha harekete geçti. Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya'ya giden demiryolu hatlarını sökme planını tartışıyor. Bunun yanı sıra Litvanya zorunlu askerlik hizmetini genişletme kararı aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN