05 Aralık 2025, Cuma

Avrupa'da Rusya endişesi büyüyor! Baltık ülkelerinden demiryolu sökme düşüncesi
Avrupa’da Rusya endişesi büyüyor! Baltık ülkelerinden demiryolu sökme düşüncesi

Avrupa'da Rusya endişesi büyüyor! Baltık ülkelerinden demiryolu sökme düşüncesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 13:32
Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi Avrupa ülkelerini her geçen gün daha çok tedirgin ediyor. NATO'nun doğu kanadı bir kez daha harekete geçti. Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya'ya giden demiryolu hatlarını sökme planını tartışıyor. Bunun yanı sıra Litvanya zorunlu askerlik hizmetini genişletme kararı aldı.
