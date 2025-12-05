Dublin’de Zelenski’ye kimliksiz dron alarmı

Avrupa’yı alarma geçiren kimliği belirsiz dronlar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi de hedef aldı. Hafta başında İrlanda’yı ziyaret eden Zelenski’nin uçağı piste yaklaşırken hava sahasına dört askeri dronun girdiği belirlendi. Zelenski’nin olası bir saldırıdan dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı.

