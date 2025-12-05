05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Dublin'de Zelenski'ye kimliksiz dron alarmı
Dublin’de Zelenski’ye kimliksiz dron alarmı

Dublin'de Zelenski'ye kimliksiz dron alarmı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 13:36
Avrupa’yı alarma geçiren kimliği belirsiz dronlar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi de hedef aldı. Hafta başında İrlanda’yı ziyaret eden Zelenski’nin uçağı piste yaklaşırken hava sahasına dört askeri dronun girdiği belirlendi. Zelenski’nin olası bir saldırıdan dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dublin’de Zelenski’ye kimliksiz dron alarmı
ABONE OL
Dublin’de Zelenski’ye kimliksiz dron alarmı
Dublin'de Zelenski'ye kimliksiz dron alarmı
İngiltere-Norveç’ten Rus tehdidine karşı ittifak
İngiltere-Norveç'ten Rus tehdidine karşı ittifak
Gazze’ye ihanet eden Ebu Şebab öldürüldü!
Gazze’ye ihanet eden Ebu Şebab öldürüldü!
Eurovision’da İsrail krizi! 5 ülke çekildi
Eurovision'da İsrail krizi! 5 ülke çekildi
Katil Netanyahu’yu tutuklatacak mı?
Katil Netanyahu'yu tutuklatacak mı?
Rusya korkusu! Demiryolunu sökecekler
Rusya korkusu! Demiryolunu sökecekler
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
ABD’den tekne saldırısı: 4 ölü
ABD'den tekne saldırısı: 4 ölü
İsrail Gazze’de çadırları vurdu
İsrail Gazze'de çadırları vurdu
Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
İsrail Lübnan’da bir binayı böyle vurdu
İsrail Lübnan'da bir binayı böyle vurdu
İsrail, Lübnan’ı vurdu!
İsrail, Lübnan'ı vurdu!
Daha Fazla Video Göster