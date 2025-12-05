05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı

Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 10:52
Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yıllardır süren çatışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sona erdi. Trump, ABD'nin başkenti Washington’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler barış enstitüsüne geçti. Tshisekedi ve Kagame, Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
ABONE OL
Gazze’ye ihanet eden Ebu Şebab öldürüldü!
Gazze’ye ihanet eden Ebu Şebab öldürüldü!
Eurovision’da İsrail krizi! 5 ülke çekildi
Eurovision'da İsrail krizi! 5 ülke çekildi
Katil Netanyahu’yu tutuklatacak mı?
Katil Netanyahu'yu tutuklatacak mı?
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı
ABD’den tekne saldırısı: 4 ölü
ABD'den tekne saldırısı: 4 ölü
İsrail Gazze’de çadırları vurdu
İsrail Gazze'de çadırları vurdu
Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
İsrail Lübnan’da bir binayı böyle vurdu
İsrail Lübnan'da bir binayı böyle vurdu
İsrail, Lübnan’ı vurdu!
İsrail, Lübnan'ı vurdu!
BMGK heyetinden Suriye’ye ilk ziyaret
BMGK heyetinden Suriye'ye ilk ziyaret
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA’lı saldırı
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı
Mamdani Netanyahu’yu tutuklatacak mı?
Mamdani Netanyahu'yu tutuklatacak mı?
Daha Fazla Video Göster