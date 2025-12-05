Ruanda ve Kongo arasında barış imzalandı

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yıllardır süren çatışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sona erdi. Trump, ABD'nin başkenti Washington’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler barış enstitüsüne geçti. Tshisekedi ve Kagame, Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.

