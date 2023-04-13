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Ukraynalı askerin ölümden döndüğü anlar! Kafasını teğet geçen mermi duvara saplandı

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 09:48
Savaş ve yıkımla dolu bir yılın geride kaldığı Ukrayna'dan, çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı bir askerin ölümden döndüğü anlar, sosyal medyada viral oldu. Görüntüler çatışmaların merkezindeki Bahmut'ta kayda geçti. Bir Rus keskin nişancının ateşlediği mermi pencere kenarındaki Ukraynalı askerin kafasını birkaç santim ile teğet geçti. Şanslı askerin ölümden kıl payı döndüğü anlar kameralara  yansıdı. Olayın şokunu atlatıp geri çekilen askeri arkadaşları teskin etti. Kısa sürede viral olan video Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında da paylaşıldı.
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