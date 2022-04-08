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Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu: 30 ölü

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Giriş: 08.04.2022 12:11
Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu. Sivillerin tahliyesi için kullanılan tren istasyonunda en az 30 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.
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