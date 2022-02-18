18 Şubat 2022, Cuma
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Ukrayna'da büyük patlama! A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu paylaştı
Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Açıklamada bölgede bir aracın infilak ettiği belirtildi. Diğer yandan bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu patlamaya ilişkin detayları paylaştı. Kavasoğlu patlamanın Donetsk belediye binası önünde olduğunu ifade ederken henüz can kaybı bilgisine ulaşılamadığını ifade etti.