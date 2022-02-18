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Ukrayna'da büyük patlama! A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu paylaştı

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Giriş: 18.02.2022 19:44
Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Açıklamada bölgede bir aracın infilak ettiği belirtildi. Diğer yandan bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu patlamaya ilişkin detayları paylaştı. Kavasoğlu patlamanın Donetsk belediye binası önünde olduğunu ifade ederken henüz can kaybı bilgisine ulaşılamadığını ifade etti.
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