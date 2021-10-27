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Ukrayna, Bayraktar SİHA'ların Rus yanlılarını vurduğu anları paylaştı

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Giriş: 27.10.2021 01:50
Son dakika haberleri... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı. AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.
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