18 Ağustos 2022, Perşembe
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"Uçak kaçırıldı" sinyali Yunanistan'ı alarma geçirdi!
Yunanistan üzerinde uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderen Lübnan uçağı panik yarattı. Uçaktan herhangi bir dönüş alamayan Yunanistan, F-16'larını uçurdu. Havada pilotla iletişim kuran F-16'lar geri dönerken, Lübnan tarafından olayla ilgili net bir açıklama gelmedi.