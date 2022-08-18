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"Uçak kaçırıldı" sinyali Yunanistan'ı alarma geçirdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 10:59
Yunanistan üzerinde uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderen Lübnan uçağı panik yarattı. Uçaktan herhangi bir dönüş alamayan Yunanistan, F-16'larını uçurdu. Havada pilotla iletişim kuran F-16'lar geri dönerken, Lübnan tarafından olayla ilgili net bir açıklama gelmedi.
Yunanistan’da Uçak kaçırıldı sinyali
Yunanistan'da "Uçak kaçırıldı" sinyali
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