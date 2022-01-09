09 Ocak 2022, Pazar
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor
Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi. Bir grup uzmandan imkansız gibi görünen bu görevi başarmalarının bir yolunu bulmalarını isteyen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2010 yılında da benzer bir talepte bulunmuş ancak başarılı olunamamıştı.