Türkiye’nin barış diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan 5 günde 14. Görüşme

Rusya - Ukrayna savaşı sürerken Türkiye'nin yürüttüğü denge siyaseti sürece damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için baş döndüren bir diplomasi yürütüyor. Atalya diplomasi forumunda da süren temaslar dahil edildiğinde Erdoğan yalnızca son bir haftada 13 diplomatik görüşme yaptı. Barış diplomasisi,Ankara'yı ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

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