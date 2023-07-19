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Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

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Giriş: 19.07.2023 20:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı olan BAE'yi ziyaret etti. Resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Türkiye ile BAE arasında ortak mutabakat metni imzalandı. İmzalanan mutabakat metnine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İmzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır." denildi.

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.

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