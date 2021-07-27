Tunus'ta darbeye direnen halk meydanlarda: Ne Fransa'dan ne de kurşunlardan korkmuyoruz!

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın hükümete el koymasının ardından ülkede kaos büyüyor. Kararlarından geri adım atmayan Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden alan kararnameyi yayımladı. Yaşananların darbe olmadığını savundu. Nahda Hareketi lideri Gannuşi ise darbeyi kınadı, girişimin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyledi. Tunus'ta darbeye karşı çıkan halk ise meydanlarda. Tunuslu bir kadın protestocu geçmişten bugüne yaşadıklarını anlattı. O kadın, "Korkmayın. Kurşunlar bizi endişelendirmiyor. Fransa bizi korkutmadı. Babam kurşunlardan korkmadı. Dedem kurşunlardan korkmadı. Amcam kurşunlardan korkmadı. Annem, Anneannem korkmadı kurşundan. Ben de korkmuyorum kurşunlardan. Silahlarınızdan korkmuyorum. Uçaklarınızdan korkmuyorum. Beni havaya uçurun. Parlamentonun kapısı açılmadan buradan gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

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