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06.03.2020

Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Motosikletli bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırı sonrası büyük panik yaşanırken olay yerinden ilk görüntüler kameralara yansıdı.

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi. Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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