Trump’tan ABC News’e Kamala Harris davası!

ABD seçimlerine az bir süre kala Donald Trump'tan yeni bir adım geldi. Rakibi Kamala Harris'in röportajında düzeltmeler yaptığı ortaya çıkan ABC News kanalına 10 milyar dolarlık dava açtı. Kanal ise Trump'a tepkili.

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