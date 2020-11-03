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Trump'ın seçim dansı: O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu

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Giriş: 03.11.2020 22:37
Güncelleme:03.11.2020 22:48
ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bir anda dünyanın gündemine oturdu. Trump Twitter hesabından mitinglerdeki danslarının müzik eşliğinde bir videosunu paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşım günün en çok izlenen videolarından biri oldu. İşte renkli kişiliği ile bilinen Donald Trump'ın seçim dansı...
Trump'ın seçim dansı
Trump'ın seçim dansı
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