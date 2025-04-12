Trump ve Musk arasında ilk çatlak! Musk’ın Beyaz Saray sevdası kısa sürdü

ABD Başkanı Trump ve bakan yaptığı Elon Musk arasındaki fikir ayrılıkları gümrük tarifelerinin ardından zirve yaptı. Kabine toplantısında Musk'a ihtiyacı olmadığını söyleyen Donald Trump'ın açıklaması Musk'ı huzursuz etti. Kulislerde ise Musk'ın ayrılığa yakın olduğu konuşuluyor.

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