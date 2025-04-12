12 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump ve Musk arasında ilk çatlak! Musk’ın Beyaz Saray sevdası kısa sürdü
Trump ve Musk arasında ilk çatlak! Musk’ın Beyaz Saray sevdası kısa sürdü

Trump ve Musk arasında ilk çatlak! Musk’ın Beyaz Saray sevdası kısa sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2025 11:58
ABD Başkanı Trump ve bakan yaptığı Elon Musk arasındaki fikir ayrılıkları gümrük tarifelerinin ardından zirve yaptı. Kabine toplantısında Musk'a ihtiyacı olmadığını söyleyen Donald Trump'ın açıklaması Musk'ı huzursuz etti. Kulislerde ise Musk'ın ayrılığa yakın olduğu konuşuluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump ve Musk arasında ilk çatlak! Musk’ın Beyaz Saray sevdası kısa sürdü
Trump ve Musk arasında ilk çatlak!
Trump ve Musk arasında ilk çatlak!
İran-ABD görüşmeleri Umman’da başlıyor!
İran-ABD görüşmeleri Umman'da başlıyor!
Ticaret savaşı sosyal medyaya taşındı!
Ticaret savaşı sosyal medyaya taşındı!
ABD uçakları Yemen’i bombalıyor!
ABD uçakları Yemen'i bombalıyor!
ABD’de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü
ABD'de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü
Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama!
Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama!
Ukrayna ve ABD mineraller için görüşecek!
Ukrayna ve ABD mineraller için görüşecek!
Fransız Meclisi’nde Gazze protestosu!
Fransız Meclisi’nde Gazze protestosu!
Trump ABD’de su kısıtlamalarını kaldırdı!
Trump ABD’de su kısıtlamalarını kaldırdı!
Ticaret savaşında Çin ABD ile dalga geçti!
Ticaret savaşında Çin ABD ile dalga geçti!
Tavanı çöken mekanda 218 ölü
Tavanı çöken mekanda 218 ölü
Trump’tan Netanyahu Gazze çağrısı
Trump’tan Netanyahu Gazze çağrısı
Daha Fazla Video Göster