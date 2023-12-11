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Trump anketlerde Biden'ı geçti! Trump yüzde 47, Biden yüzde 43'ün onayını aldı

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Giriş: 11.12.2023 19:23
ABD'de hızla yaklaşan 2024 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir anket yapıldı. Wall Street Journal gazetesinin gerçekleştirdiği anket,  yargılanmasına devam edilen Eski Başkan Donald Trump'ın, Selefi Joe Biden'ın önüne geçtiğini koydu. İşte haberin detayları.
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