Tehlikeli yöntem! Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kadınlar, temiz su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla metrelerce derinlikteki kuyuya hiçbir önlem almadan iniyor. Hindistan'ın 2050 yılına kadar ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilirken, 30 şehrin yüksek riskli bölge kategorisinde olduğu belirtiliyor.