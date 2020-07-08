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Tataristan'da Müslüman hamile kadına alçak saldırı!

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Giriş: 08.07.2020 14:11
Güncelleme:08.07.2020 14:22
Dünya üzerinde artan İslam karşıtı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tataristan'da meydana gelen skandal olaya, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Nizhnekamsk şehrinde çocuklarıyla beraber parkta yürüyen bir başörtülü kadın, İslam karşıtı bir adamın vahşice saldırısına uğradı. Bir anda kadına arkadan tekme atan adam yere düşen hamile olduğu öğrenilen kadına dakikalarca tekme atmaya devam etti. Etraftan kimsenin yardıma gelmediği olay daha sonra karakola taşındı. Suçu kabul eden ve başörtülü kadınlardan nefret ettiğini söyleyen saldırgan serbest bırakılırken suçu tekrarlaması halinde ceza almasına karar verildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Bölgesi'nin nüfusu yüzde 40 oranında Ruslar'dan oluşuyor. Tamamına yakını Müslüman olan Tatarlar ise nüfusun yüzde 53'ünü oluşturuyor.

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