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Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada

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Giriş: 21.08.2021 16:42
Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayraklarla sokağa çıkan Afganların, Taliban müdahalesiyle karşılaştığı anlar kameralara yansıdı. Bir Taliban militanı, bayrağını çekip aldığı bisikletli adamın kafasına vurdu. Başka bir noktada ise aracında ulusal bayrak taşıyan adam, gözaltına alındı.
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