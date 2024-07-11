11 Temmuz 2024, Perşembe
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Tahıl Koridoru'nda yeniden Türkiye damgası! Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin başkenti Washington DC’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.