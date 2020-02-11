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11.02.2020
Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
Suriye'nin İblib kentinde Esad rejimine ait helikopter düşürüldü. Muhaliflerin yaptığı saldırıda vurulan Esad rejimine ait helikopterin düşme anı A Haber kameraları tarafından anbean kaydedildi. İşte Esad rejiminin vurulan helikopterinin düşme anları...
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