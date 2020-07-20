Suriye'de Esad rejimi sözde seçime gitti

Suriye, ekonomik zorlukların ve koronavirüsünün gölgesinde pazar günü genel seçime gitti. İç savaştan bu yana 3. kez düzenlenen seçime halkın yarısından fazlası katılmadı.

Suriye'de Esad rejimi iç savaştan bu yana üçüncü kez 'halksız' parlamento seçimlerine gitti.

Seçim koronavirüs salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenmişti. 19 Temmuz'da baskı altındaki halk, ülkede hiçbir 'muhalif parti' olmaksızın seçime gitti. Seçimde çoğu ülkenin önde gelen iş adamları olan bin 656 milletvekili adayı Meclis'teki 250 koltuk için yarıştı.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 61'ine hakim olan Esad rejimi seçimleri terör örgütü YPG/PKK işgalindeki haseke ilinde de düzenledi.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise seçimler gerçekleşmedi.

Parlamentoyu "savaş meclisi" olarak niteleyen muhalefet, seçimlerin göstermelik olduğunu açıkladı.

Suriye'de 2011 öncesi nüfus 23 milyon civarındayken iç savaşta 6.7 milyon suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Bu süreçte, 8 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi.