Stoltenberg'ten veda konuşması: Avrupa Türkiyesiz güvende değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı veda konuşmasında ABD'yi kendini Avrupa ile ortaklıktan izole etmeme konusunda uyardı. Avrupa'ya da net mesaj veren Stoltenberg, Türkiye'nin önemine değinerek "Güney'de Türkiye, Kuzey'de Norveç ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini öngörmek imkansızdır." şeklinde konuştu.

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