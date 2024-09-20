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Stoltenberg'ten veda konuşması: Avrupa Türkiyesiz güvende değil

Stoltenberg'ten veda konuşması: Avrupa Türkiyesiz güvende değil

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 09:50
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı veda konuşmasında ABD'yi kendini Avrupa ile ortaklıktan izole etmeme konusunda uyardı. Avrupa'ya da net mesaj veren Stoltenberg, Türkiye'nin önemine değinerek "Güney'de Türkiye, Kuzey'de Norveç ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini öngörmek imkansızdır." şeklinde konuştu.
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Avrupa Türkiyesiz güvende değil
"Avrupa Türkiyesiz güvende değil"
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