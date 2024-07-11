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Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı! Soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün toprağa verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 14:44
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün toprağa verildi. Anadolu Ajansı muhabiri İsmail Özdemir ayrıntıları aktardı.
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