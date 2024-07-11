Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı! Soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün toprağa verildi. Anadolu Ajansı muhabiri İsmail Özdemir ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN