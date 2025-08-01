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SPACEX’ten tarihi fırlatma: CREW-11 mürettebatı uzay yolunda

SPACEX'ten tarihi fırlatma: CREW-11 mürettebatı uzay yolunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 22:53
SpaceX’in 11’inci insanlı uzay görevi başarıyla başladı. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatma bugün gerçekleştirildi. Dragon kapsülü, Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Crew-11 görevinde ABD’li astronotlar Zena Cardman ve Mike Fincke, Japon Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov yer alıyor. Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) Crew-10 ekibiyle bir hafta geçirecek. Sonrasında görev devir teslimi yapılarak yeni ekip göreve başlayacak. Crew-11 ekibi, uzayda bilimsel araştırmalar ve insanlı keşif hazırlıkları yürütecek. Görev, alçak Dünya yörüngesi dışı misyonlara hazırlık niteliği taşıyor. Fırlatma, ABD saatiyle 11.43’te başarıyla gerçekleşti. SpaceX, insanlı uzay yolculuğunda bir eşiği daha geçti.
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SPACEX’ten tarihi fırlatma: CREW-11 mürettebatı uzay yolunda
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