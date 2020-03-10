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10.03.2020

Son dakika: Yunanistan'da göçmen paniği! Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor | Video

Son dakika haberi... Edirne'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.

Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor.

Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor.

Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.

Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar... SON DAKİKA: YUNANİSTAN SANKİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR! HUDUT BİRLİKLERİ SINIR HATTINA "SİPER" KAZIYORLAR...

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