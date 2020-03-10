Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına "siper" kazıyorlar...

Son dakika haberi... Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını hem denizden hem de karadan sonuna kadar açması Avrupa'da soğuk duş etkisi yarattı. Yunanistan sınırından geçen göçmenler ülkeyi şoka uğrattı. Göçmenlere kötü davranan ve 5 kişinin ölümüne yol açan Yunanistan bu karnesi ile sınıfta kaldı. Son gelen bilgiye göre ise Yunanistan sanki savaşa hazırlanırcasına hazırlık içine girdi ve Yunan hudut birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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