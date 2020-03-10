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Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına "siper" kazıyorlar...

Son dakika haberi... Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını hem denizden hem de karadan sonuna kadar açması Avrupa'da soğuk duş etkisi yarattı. Yunanistan sınırından geçen göçmenler ülkeyi şoka uğrattı. Göçmenlere kötü davranan ve 5 kişinin ölümüne yol açan Yunanistan bu karnesi ile sınıfta kaldı. Son gelen bilgiye göre ise Yunanistan sanki savaşa hazırlanırcasına hazırlık içine girdi ve Yunan hudut birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:07
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Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar...

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını hem denizden hem de karadan sonuna kadar açması Avrupa'da soğuk duş etkisi yarattı. Yunanistan sınırından geçen göçmenler ülkeyi şoka uğrattı. Göçmenlere kötü davranan ve 5 kişinin ölümüne yol açan Yunanistan bu karnesi ile sınıfta kaldı. Son gelen bilgiye göre ise Yunanistan sanki savaşa hazırlanırcasına hazırlık içine girdi ve Yunan hudut birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazdığı öğrenildi.

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Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar...

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor.

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Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar...

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

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Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar...

YUNAN TARAFI "SİPER" KAZIYOR!

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

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Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar...

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.