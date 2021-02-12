Son dakika: Türkiye'nin uzay programı Yunanistan'ın kabusu oldu! O anları A Haber'den böyle takip ettiler

Son dakika haberi... Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde izlemiş olduğu politikalarla birlikte bölgesinde en güçlü olan ülkeler konumuna yükseldi. Askeri teknoloji, yerli ve milli otomobil ve enerji alanında atılan adımların ardından, uzay liginde söz sahibi olmak için tarihi bir adım atıldı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin uzay programı daha şimdiden, Yunanistan'ın kabusu oldu. Türkiye'nin uzay programını açıklaması ve 2023'te Ay'a sert iniş yapma hedefini koyması, Yunan basınında rahatsızlık yarattı. Yunan televizyonunun tarihi programı A Haber ekranlarından adım adım takip ettiği de ortaya çıktı.

Türkiye'nin uzay programını açıklaması ve 2023'te Ay'a sert iniş yapma hedefini koyması, Yunan basınında rahatsızlık yarattı.

Yunan MEGA TV'de Nikos Evangelatos'un sunduğu programda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizler değerlendirildi.



A HABER'DEN ADIM ADIM TAKİP ETMİŞLER

Yunan televizyonu Türkiye'nin uzay programını A Haber'den saniye saniye takip etti.

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i eleştirip, "Önce haddini bil! Bu şekilde gitmesi halinde masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözleriyle yüklenmesine değinilen programda, Atina'nın bazı Arap ülkeleriyle "Dostluk Forumu" düzenlediği hatırlatıldı.

"İstikşafi görüşmeler devam ederken Erdoğan neden böyle davrandı?" sorusunu soran ve buna cevap arayan programdaki şahıslar, Biden yönetiminin Türkiye yerine Yunanistan'ı seçtiğini ve Ankara'nın da bundan rahatsızlık duyduğu sonucuna vardı.

Sözü Türkiye'nin uzay programına getiren sunucu Evangelatos, kendince dalga geçtiğini sanarak, "Aklıma gelen ilk yumuşak düşünceyi söyleyeceğim. Türkiye Ay'a, onu fethetmek için gidecek ilk ülke olacak, bilimsel keşif için değil" ifadelerini kullandı.