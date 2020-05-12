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Son dakika: Rusya'yı sarsan haber! Dmitriy Peskov koronavirüse yakalandı |Video
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, "Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, "Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum" dedi.
Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.