Son dakika: Rusya'yı sarsan haber! Dmitriy Peskov koronavirüse yakalandı |Video

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, "Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, "Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum" dedi.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.