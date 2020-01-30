30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.01.2020

Son dakika: Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 10 sivil öldü (VİDEO İZLE)

Son dakika haberi... Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.

Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.

Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.
Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

Beşar Esed ve Rusya, Maarratünumanı harabeye çevirdi! Hayalet kent havadan görüntülendi... BEŞAR ESED VE RUSYA, MAARRATÜNUMAN'I HARABEYE ÇEVİRDİ! HAYALET KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib'e hava saldırısı: 10 sivil öldü
İdlib'e hava saldırısı: 10 sivil öldü
Trump'ın sözde barış anlaşması protesto edildi
Trump'ın sözde barış anlaşması protesto edildi
Filistinlilerden protesto! Trump’ın kaos planına karşı...
Filistinlilerden protesto! Trump’ın kaos planına karşı...
Dehşet! Boşandığı eşini ateşe verdi
Dehşet! Boşandığı eşini ateşe verdi
Ünlü şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı
Fransa'da sokaklar karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
Fransa'da sokaklar karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
Alkollü sürücü 11 araca çarptı mahalleli ayaklandı
Alkollü sürücü 11 araca çarptı mahalleli ayaklandı
Parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı
Parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı
İran'a ait SİHA acil iniş yaptı
İran'a ait SİHA acil iniş yaptı
İdlib'de göç yolundaki sivillere acil yardım paketi
İdlib'de göç yolundaki sivillere acil yardım paketi
Esad rejimi ve Rusya İdlib'i kuşattı
Esad rejimi ve Rusya İdlib'i kuşattı
Libya'da darbeci Hafter katliamı! Okul bahçesine saldırdı
Libya'da darbeci Hafter katliamı! Okul bahçesine saldırdı
Daha Fazla Video Göster