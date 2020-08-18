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Son dakika: Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak koronavirüse yakalandı

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Giriş: 18.08.2020 13:25
Son dakika haberine göre Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığı Basın Sözcüsü Olga Golant, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Novak'ın herhangi bir COVID-19 belirtisi göstermediğini belirterek, "Novak görevlerini uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirmeye devam edecek. Hatta yarın yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına da video konferans yoluyla katılacak." dedi.

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