Son dakika: Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı! Yoldan geçen bıçaklı saldırgan... |Video

Son dakika haberi... Brezilya'da gazeteci 27 yaşındaki Bruna Macedo canlı yayında dehşeti yaşadı. Muhabir yanına yaklaşan bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu.

Brezilya'da gazeteci 27 yaşındaki Bruna Macedo canlı yayın esnasında yağmurla ilgili yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu.

Olay, başkent Sao Paulo'da gerçekleşti.

Gazetecinin üzerinde kişisel eşyaları ve cep telefonu vardı. Yayın esnasında hava durumuyla ilgili bilgi veren muhabir, dakikalar sonra bıçaklı saldırganı fark etti. Hırsız canlı yayında gazetecinin 2 telefonunu gasp ederek kaçtı.

CNN muhabirinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.