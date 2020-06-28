28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı! Yoldan geçen bıçaklı saldırgan... |Video

Son dakika: Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı! Yoldan geçen bıçaklı saldırgan... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2020 14:44
Güncelleme:28.06.2020 14:51
Son dakika haberi... Brezilya'da gazeteci 27 yaşındaki Bruna Macedo canlı yayında dehşeti yaşadı. Muhabir yanına yaklaşan bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu.

Brezilya'da gazeteci 27 yaşındaki Bruna Macedo canlı yayın esnasında yağmurla ilgili yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu.

Olay, başkent Sao Paulo'da gerçekleşti.

Gazetecinin üzerinde kişisel eşyaları ve cep telefonu vardı. Yayın esnasında hava durumuyla ilgili bilgi veren muhabir, dakikalar sonra bıçaklı saldırganı fark etti. Hırsız canlı yayında gazetecinin 2 telefonunu gasp ederek kaçtı.

CNN muhabirinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı
Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı
Çekirge sürüsü alarmı
Çekirge sürüsü alarmı
Film gibi operasyon! Böyle çökertildi
Film gibi operasyon! Böyle çökertildi
Virüse karşı scooter dönemi
Virüse karşı scooter dönemi
Türkiye ile Mısır karşı karşıya gelir mi?
Türkiye ile Mısır karşı karşıya gelir mi?
Almanların ırkçılığı son bulmuyor!
Almanların ırkçılığı son bulmuyor!
Bıçaklı saldırı: 3 ölü
Bıçaklı saldırı: 3 ölü
Ürküten görüntüler sonrası polis harekete geçti
Ürküten görüntüler sonrası polis harekete geçti
Güneşi gören denize koştu!
Güneşi gören denize koştu!
İran'ın başkenti Tahran'da patlama | VİDEO
İran'ın başkenti Tahran'da patlama | VİDEO
Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme!
Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme!
Trump'tan Almanya'ya 'Rusya' resti
Trump'tan Almanya'ya 'Rusya' resti
Daha Fazla Video Göster