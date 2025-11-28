ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten Karayipler’deki dev filoya sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde Karayipler’de konuşlandırılan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hegseth, Şükran Günü’nde askerlerle bir araya gelerek uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarının önemine dikkat çekti.