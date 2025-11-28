28 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten Karayipler’deki dev filoya sürpriz ziyaret
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde Karayipler’de konuşlandırılan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hegseth, Şükran Günü’nde askerlerle bir araya gelerek uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarının önemine dikkat çekti.