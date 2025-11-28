28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Güney Asya ülkelerinde sel alarmı: Çok sayıda ölü var
Güney Asya ülkelerinde sel alarmı: Çok sayıda ölü var

Güney Asya ülkelerinde sel alarmı: Çok sayıda ölü var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 15:40
Güney Asya ülkeleri bir kez daha tropikal bir tayfunun neden olduğu sel felaketleriyle boğuşuyor. Endonezya, Tayland ve Malezya'nın bazı bölgelerinde insan boyunu geçen su seviyesi, günlük hayatı felç etti. Sel ve taşkınlar nedeniyle Endonezya'da en az 61, Tayland'da ise 87'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece Tayland'da 2.7 milyondan fazla kişi tahliye edilirken birçok kentte altyapı çöktü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güney Asya ülkelerinde sel alarmı: Çok sayıda ölü var
İsrail’in bir savaş suçu daha belgelendi
İsrail'in bir savaş suçu daha belgelendi
İsrail’in Suriye’ye saldırılarında can kaybı 13’e yükseldi
İsrail'in Suriye'ye saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi
ABD, İran’la iletişim ve iş birliğine layık değil
"ABD, İran’la iletişim ve iş birliğine layık değil"
Güney Asya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 295’e yükseldi
Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 295'e yükseldi
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü
Hegseth’ten Karayipler’deki dev filoya sürpriz ziyaret
Hegseth’ten Karayipler’deki dev filoya sürpriz ziyaret
Güney Asya ülkelerinde sel alarmı!
Güney Asya ülkelerinde sel alarmı!
Gazzelilerin açlıkla mücadelesi!
Gazzelilerin açlıkla mücadelesi!
Yangın faciasının nedeni sigara izmariti
Yangın faciasının nedeni sigara izmariti
Alman Parlamentosu’nda Filistin bayrağı açtı
Alman Parlamentosu'nda Filistin bayrağı açtı
Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı
Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı
Elleri havada Filistinliler böyle infaz edildi
Elleri havada Filistinliler böyle infaz edildi
Daha Fazla Video Göster