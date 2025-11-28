Güney Asya ülkelerinde sel alarmı: Çok sayıda ölü var

Güney Asya ülkeleri bir kez daha tropikal bir tayfunun neden olduğu sel felaketleriyle boğuşuyor. Endonezya, Tayland ve Malezya'nın bazı bölgelerinde insan boyunu geçen su seviyesi, günlük hayatı felç etti. Sel ve taşkınlar nedeniyle Endonezya'da en az 61, Tayland'da ise 87'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece Tayland'da 2.7 milyondan fazla kişi tahliye edilirken birçok kentte altyapı çöktü.

