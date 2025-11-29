29 Kasım 2025, Cumartesi
ABD’nin barış planı! Ukrayna ile toprak konusu masada
ABD Rusya'yı barış planına ilişkin bilgilendirdi. Moskova'daki görüşmelerde toprak konusu ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un haftaya Moskova'ya geleceğine dikkati çeken Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Amerikan tarafıyla Ukrayna'da toprak konusunun istişare edileceğini dile getirdi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.