ABD’nin barış planı! Ukrayna ile toprak konusu masada

29 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 09:16
ABD Rusya'yı barış planına ilişkin bilgilendirdi. Moskova'daki görüşmelerde toprak konusu ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un haftaya Moskova'ya geleceğine dikkati çeken Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Amerikan tarafıyla Ukrayna'da toprak konusunun istişare edileceğini dile getirdi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
