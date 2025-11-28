Hamaney: "ABD, İran’la iletişim ve iş birliğine layık değil"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’ye üçüncü bir ülke üzerinden mesaj iletildiği iddialarını kesin dille reddederek, “İran’ın falanca devlet aracılığıyla ABD’ye mesaj gönderdiği iddiası tamamen yalan” dedi. Hamaney, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından ABD ve İsrail’in hiçbir hedeflerine ulaşamadığını savundu ve Washington yönetiminin “İran ile iletişime layık olmadığını” söyledi.

