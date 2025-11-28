28 Kasım 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları Hamaney: "ABD, İran’la iletişim ve iş birliğine layık değil"
Hamaney: ABD, İran’la iletişim ve iş birliğine layık değil

Hamaney: "ABD, İran’la iletişim ve iş birliğine layık değil"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 13:31
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’ye üçüncü bir ülke üzerinden mesaj iletildiği iddialarını kesin dille reddederek, “İran’ın falanca devlet aracılığıyla ABD’ye mesaj gönderdiği iddiası tamamen yalan” dedi. Hamaney, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından ABD ve İsrail’in hiçbir hedeflerine ulaşamadığını savundu ve Washington yönetiminin “İran ile iletişime layık olmadığını” söyledi.
"ABD, İran'la iletişim ve iş birliğine layık değil"

