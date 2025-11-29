29 Kasım 2025, Cumartesi
Suriye’de “Kurtuluş Operasyonu” yıldönümü kutlamaları ve israil saldırısı
Suriye halkı, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın “Suriye'nin Kurtuluşu” operasyonunun yıldönümü çağrısı üzerine Cuma namazı sonrası meydanları doldurdu. Kutlamalar sırasında İsrail’in Beit Jinn köyüne düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kutlamalarda halk birlik mesajı verdi.