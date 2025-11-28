Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na geçen Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul tarafından kapıda karşılandı. İki Bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Dışişleri Bakanı Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

